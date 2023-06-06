Точну кількість танків для ремонту не називають, проте роботи планують завершити до кінця 2023 року

Чеське підприємство VOP CZ спільно з «Укроборонпромом» домовилися про ремонт українських танків Т-64. Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони Чехії у вівторок, 6 червня.

Ремонтом займатиметься чеське Новоїчинське військово-ремонтне підприємство. Перші роботи почнуться незабаром, анонсували у прес-службі міноборони Чехії.

«Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено державним підприємством на основі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном "Укроборонпром" від лютого цього року», – повідомили у прес-службі чеського міноборони.

Точну кількість танків, яку ремонтуватимуть в Чехії, країни не називають. Це зумовлено питаннями безпеки, оскільки українські танки після ремонту одразу вирушать на фронт.

Ремонт невизначеної кількості Т-64 планують завершити до кінця 2023 року. Техніка яку відправлять до Чехії, простояла на зберіганні десятки років і потребує повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.