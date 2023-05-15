Чеські волонтери зібрали гроші на РСЗВ Vampire і снаряди для ЗСУ
У межах ініціативи «Подарунок для Путіна» чеський волонтерський рух зібрав 2,3 млн доларів для придбання українським воїнам реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire з 365 снарядами до неї. Про це волонтери повідомили у Twitter.
На сторінці збору вказано, що РСЗВ пройшла капітальний ремонт та вирушить в Україну протягом найближчих тижнів.
RM-70 Vampire обрали через "доступність машини та простоту освоєння".
За словами ініціаторів проекту «Подарунок для Путіна», збір було відкрито до річниці повномасштабної війни. В ньому взяли участь 19 165 людей та компаній.
RM-70 Vampire – чеська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка була розроблена у 70-ті роки ХХ століття тоді ще у Чехословаччині. Фактично вона є копією радянського БМ-21 «Град». Відмінність полягає в тому, що Vampire має інше шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки.
Нагадаємо, 30 березня 2023 року чеські волонтери придбали й відправили в Україну 15 мобільних зенітних комплексів MR-2 Victor. Крім того, вони зібрали 1,2 млн доларів і купили українським воїнам танк.