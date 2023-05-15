На купівлю двох РСЗВ RM-70 Vampire та снарядів до неї чеські волонтери зібрали 2,3 млн доларів

У межах ініціативи «Подарунок для Путіна» чеський волонтерський рух зібрав 2,3 млн доларів для придбання українським воїнам реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire з 365 снарядами до неї. Про це волонтери повідомили у Twitter.

На сторінці збору вказано, що РСЗВ пройшла капітальний ремонт та вирушить в Україну протягом найближчих тижнів.

RM-70 Vampire обрали через "доступність машини та простоту освоєння".

За словами ініціаторів проекту «Подарунок для Путіна», збір було відкрито до річниці повномасштабної війни. В ньому взяли участь 19 165 людей та компаній.

We have exciting news. We've managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023

RM-70 Vampire – чеська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка була розроблена у 70-ті роки ХХ століття тоді ще у Чехословаччині. Фактично вона є копією радянського БМ-21 «Град». Відмінність полягає в тому, що Vampire має інше шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року чеські волонтери придбали й відправили в Україну 15 мобільних зенітних комплексів MR-2 Victor. Крім того, вони зібрали 1,2 млн доларів і купили українським воїнам танк.