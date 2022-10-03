Танк Т-72, на який зібрали гроші активісти, модернізували в Чехії

У Чехії лише за місяць зібрали кошти на модернізований танк Т-72 для українських військових. Про це повідомила організація, яка займалася збором.

Акцію організували представники чеського проекту Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна»). Він шукає кошти на озброєння для України, щоб допомогти у протистоянні повномасштабному російському вторгненню, пише «Мілітарний».

V pátek ráno na tank T-72 Avenger chybělo 33 610 korun. Podívali jsme se teď na účet (vidíme jen platby kartou, kterých bývá 30-40%) a od pátku (včetně) přibylo přes 3 000 000 korun. Zítra dopoledne vám řekneme, na co se budeme skládat dál. Jste skvělí! Дякую за танк! pic.twitter.com/Mmy98bRlAL — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 2, 2022

Акція зі збору понад 1,22 млн євро відбувається під гаслом «Подарунок від Чехії!». У цю суму входить вартість модернізованого танка Т-72 Avenger і його доставки на територію України.

Перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими, а щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із міністерством оборони Чехії. Збір розпочався на початку вересня.

Український дипломат, посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що загалом на танк для ЗСУ пожертвували гроші 11 тис. людей.

«Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для ЗСУ танк – модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш. 33 млн крон (понад 1,3 млн дол) через ініціативу "Подарунок для путіна" зібрали понад 11 тис. людей. Дякуємо!» – написав він у Twitter.

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для @DefenceU танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для путіна" зібрали понад 11 тис. людей. Дякуємо!https://t.co/wyOJMt0EvH — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 3, 2022

За даними організаторів, Т-72 Avenger – це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Машина вдосконалена пристроями, які покращують бойові можливості, комфортність і ефективність використання танка і підвищують безпеку екіпажу.

Сучасні прицільні засоби, у тому числі і нічного бачення третого покоління, забезпечують виявлення об’єктів у темну пору доби на дальності до 4 кілометрів. Машина має динамічний захист у вигляді навісних контейнерів на корпусі та башті.

Танк має сучасну радіостанцію та внутрішній зв’язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Т-72 обладнаний GPS-модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат.

Проект «Подарунок для Путіна» запустив чеський бізнесмен Далібор Дєдек. Усі зібрані кошти потрапляють на рахунок посольства України в Празі. Потім їх витрачають на купівлю військової продукції чеського виробництва. Увесь процес відбувається за участі Міноборони Чехії.

Після успішного завершення збору на танк та сама організація розпочала збір грошей на снаряди для українського війська.

«Українській армії потрібні боєприпаси. Для танків, гранатометів, гаубиць, гармат і мінометів. Тож давайте просто надішлемо це їм. Ми будемо годувати Томаша та його друзів. Ми відправимо 1000 подарунків Путіну», – йдеться у дописі Dárek pro Putina, опублікованому у Twitter 3 жовтня.