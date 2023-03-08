Виробництво у Чехії мобільних зенітних комплексів Viktor для України. Березень 2023

У Чехії для України зібрали 15 мобільних зенітних комплексів Viktor. Українські Сили протиповітряної оборони отримають ці машини від волонтерів, які збирали кошти у рамках ініціативи «Подарунок Путіну», пише в середу, 8 березня, «Мілітарний». Нові комплекси вирушать з Чехії до України наприкінці березня цього року. У рамках ініціативи «Подарунок Путіну» волонтерам вдалося зібрати 90 млн чеських крон.

«Виробництво п’ятнадцяти зенітних близнюків Viktor, на які ви витратили 90 мільйонів, на фінальному етапі», – розповіли волонтери.

Як йдеться в повідомленні, ці бойові машини здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від ударів баражуючих боєприпасів (такими, зокрема, є іранські дрони-камікадзе, якими Україну регулярно атакує Росія). Комплекси протиповітряної оборони збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5-мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

З цією новою машиною Excalibur Army пропонує дешеву зенітну артилерійську систему, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники. Із шасі пікапа Toyota комплекс Viktor має хорошу мобільність на дорозі та в умовах бездоріжжя.

Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням за наземними цілями.