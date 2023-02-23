В Чехії показали, як виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для ударів російських окупантів. Відповідна інформація міститься у відеосюжеті чеського телебачення, присвяченому роковинам повномасштабної війни.

У сюжеті каналу Reporteri CT показано чеське виробництво надувних приманок, подібних до M270/M142 MLRS. На кадрах немає надувних HIMARS, однак у сюжеті йдеться і про них.

«Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як HIMARS», – сказав представник компанії.

Він не став повідомляти, скільки таких надувних приманок зараз може бути в Україні. За його словами, згідно з загальнодоступними джерелами, Росія знищила на 140% більше HIMARS, ніж було доставлено в Україну.

Видання також зауважило, що навіть такі муляжі є важливою зброєю для українців, адже Росія витрачає на знищення цих установок ракети вартістю сотні тисяч доларів.

У зведеннях Міноборони РФ регулярно звучить інформація про нібито знищення росіянами HIMARS – ймовірно, навіть у більшій кількості, ніж Україна взагалі має на озброєнні. У листопаді 2022-го і в Україні, і в Штатах повідомляли, що РФ не змогла знищити жодної установки, всупереч численним заявам про протилежне.

Додамо, влітку стало відомо, що росіяни також знищували дерев’яні муляжі HIMARS.