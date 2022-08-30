Дерев’яні муляжі HIMARS неможливо відрізнити від справжніх через об'єктив російських безпілотників

Цілий підрозділ приманок, схожих на передові ракетні системи США HIMARS, обманом змусив російські окупаційні війська витрачати дорогі крилаті ракети великої дальності на фіктивні цілі. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого представника США та українських посадовців.

Як повідомляється, українські військові виготовляють дерев’яні муляжі реактивних систем залпового вогню HIMARS, які неможливо відрізнити від справжніх через об'єктив російських безпілотників.

За кілька тижнів у польових умовах фіктивні цілі виманили щонайменше 10 крилатих російських ракет «Калібр» (вартість на внутрішньому ринку близько 1 млн доларів - ред.). Цей успіх змусив Україну розширити виробництво муляжів для ширшого використання.

Використання таких фальшивих цілей пояснює постійні рапорти чиновників міноборони РФ про знищення зразків західної зброї. Майже щотижня глава міноборони РФ Сергій Шойгу та інші представники російського оборонного відомства оголошують про нові успішні удари по західних ракетних системах.

«Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили», – розповіло виданню американське джерело.

При цьому в Пентагоні спростовують російські заяви і зазначають, що жодна з РСЗВ HIMARS в Україні не була знищена.

Водночас як розповіли співрозмовники The Washington Post в Україні, ЗСУ не мали іншого вибору, окрім як вдатися до нетрадиційної тактики для відбиття атак росіян, які мають кількісну перевагу в техніці.