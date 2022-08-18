Стовпи диму внаслідок вибухів у Новофедорівці, 9 серпня

Адміністрація президента США Джозефа Байдена дозволила Києву завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму західною зброєю. Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

За його словами, США не обирають цілі, а вся зброя, яку передає Вашингтон Україні, призначена для самооборони.

«Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною», - сказав чиновник.

На уточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострів українською територією, чиновник відповів: «Крим – це Україна».

У коментарі ресурсу неназваний український урядовець повідомив, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.

Нагадаємо, що 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі, який окупанти використали для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев'ять російських літаків.

16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за вибухами на території Криму стоять українські військові.

Після вибухів в окупованому Криму військовослужбовці держави-терориста Росії терміново відводять свої літаки і гелікоптери вглиб півострова та на територію країни-агресора.