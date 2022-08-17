Супутниковий знімок руйнувань в Новофедорівці, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії

Після вибухів в окупованому Криму військовослужбовці держави-терориста Росії терміново відводять свої літаки і гелікоптери вглиб півострова та на територію країни-агресора. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у середу, 17 серпня, у Telegram.

За даними ГУР, після серії вибухів на військових об'єктах окупантів у Криму вони частково переміщують авіацію з аеродромів передового базування на півострові на запасні та аеродроми постійного базування на території Росії.

Зокрема, розвідка зафіксувала переліт щонайменше 24 літаків і 14 вертольотів, у тому числі в Севастополь, Краснодар, Приморсько-Ахтарськ, Кримськ, Геленджик та Кущевськ. Під час перельоту одного з МіГ-31 на борту сталася пожежа.

Також у ГУР розповіли, що 11 серпня до аеродрому Гвардійське перекинули п'ять ворожих літаків Су-27/30 (38-й винищувальний авіаційний полк) і п'ять СУ-34 (559-й бомбардувальний авіаційний полк). У Гвардійському 16 серпня сталися вибухи.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.

9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі, який окупанти використовували для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев’ять російських літаків.

Американський канал CNN пише, що Збройні сили України стоять щонайменше за трьома вибухами в окупованому Криму – на авіабазі держави-терориста Росії в Саках, на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі у Гвардійському.