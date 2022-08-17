Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю лише на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму партнери не накладали. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США і партнерами, по території РФ. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема. Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації наноситься чи планує наноситися ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети», – заявив Резніков.

Резніков нагадав, що багато хто теж не вірив у можливість підбити крейсер «Москва», але флагман Чорноморського флоту РФ уже потоплено.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль. Крім того, за словами Подоляка, у «найближчі два-три місяці» варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму.