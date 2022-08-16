У вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі росіян у селищі Гвардійське в Криму пролунали кілька вибухів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами очевидців, над військовою авіабазою видно клуби чорного диму. Незадовго до цього, на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів.

Російські військові відомства перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів. Глава Bellingcat Христо Грозєв уточнив, що на авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.

На аеродромі поблизу Сімферополя пролунала серія вибухів

Авіабаза в Гвардійському розташована за 13 км від Сімферополя. На авіабазі базується мішаний авіаційний полк військової частини 46451.

Фото з Telegram-каналу Сергія Стерненка

Нагадаємо, що зранку 16 серпня в Криму вибухнув російський склад із боєприпасами. Російське міноборони вперше визнало диверсією вибухи в Криму.