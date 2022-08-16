Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму

У Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи. За попередньою інформацією, вибух стався в селищі поблизу Джанкоя.

Один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про «влучне попадання по військовій частині орків у селищі Калай (нині Азовське) Джанкойського району», але о 07:41 оновив пост, зазначивши що «влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом».

Пропагандистські Telegram-канали росіян пишуть про вибух на території військових складів, які нещодавно передислокували в приміщення закинутої ферми. Жодних офіційних повідомлень щодо вибухів ні від Генштабу ЗСУ, ні від російських окупантів наразі немає.

Місцеві ЗМІ згодом уточнили, що у Джанкойському районі «сталися одразу дві НП»: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське.

Нагадаємо, в Криму 9 серпня на військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли потужні вибухи. Очевидці розповіли, що горіла злітна смуга військового аеродрому та склади з боєприпасами. Люди почали в паніці залишати Новофедорівку і півострів. За відомостями ЗМІ, що в результаті вибухів загинула одна людина, і є сім постраждалих.

У Міноборони РФ заявили, що на аеродромі в Новофедорівці «здетонували авіаційні боєприпаси», що спричинило вибухи, а техніка на місті не пошкоджена. У російському Міноборони також заявили, що травмованих і загиблих немає. В Міноборони України заявили, що не знають про причини інциденту, однак іронічно нагадали «про небезпеку куріння у невстановлених місцях».

Повітряні сили України заявили, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.