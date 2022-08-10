На аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії

Повітряні сили України заявили, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків. Про це йдеться у повідомленні Командування повітряних сил ЗСУ.

«Саки. Мінус дев'ять літаків окупантів», – повідомили у Повітряних силах.

«Українська правда» з посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната пише, що в окупованому Криму також було знищено склад авіаційного озброєння.

Нагадаємо, в Криму 9 серпня на військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли потужні вибухи. Очевидці розповіли, що горіла злітна смуга військового аеродрому та склади з боєприпасами. Люди почали в паніці залишати Новофедорівку і півострів.

За відомостями ЗМІ, що в результаті вибухів загинула одна людина, і є сім постраждалих.

У Міноборони РФ заявили, що на аеродромі в Новофедорівці «здетонували авіаційні боєприпаси», що спричинило вибухи, а техніка на місті не пошкоджена. У російському Міноборони також заявили, що травмованих і загиблих немає.

В Міноборони України заявили, що не знають про причини інциденту, однак іронічно нагадали «про небезпеку куріння у невстановлених місцях».

Як відомо, для росіян аеродром Новофедорівки є одним з ключових для авіації летовищ на півострові. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.