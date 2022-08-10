Російське міноборони пояснило як «детонацію кількох авіаційних боєприпасів»

Росія не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, оскільки це стало б свідченням неефективності російських систем ППО, як уже відбулося з потопленням російського крейсера «Москва». Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 9 серпня.

Експерти Інституту не мають достеменної інформації про те, що насправді стало причиною вибуху – диверсія та необережність з боку самих російських військових чи удар ЗСУ. Проте вони певні, що саме перша версія більш зручна для російської пропаганди.

«Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення «Москви»«, – йдеться у звіті ISW.

Аналітики припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Нагадаємо, вибух на військовому летовищі поблизу Новофедорівки російське міноборони пояснило як «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», не назвавши причини.

У Міноборони України своєю чергою в іронічній формі нагадали росіянам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Американське видання The New York Times з посиланням на чиновника із Міноборони України повідомило, що до вибухів на російському аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму причетні Збройні сили України.