У міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів

До вибухів на російському аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму причетні Збройні сили України. Про це повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на чиновника із Міноборони України.

Для удару використали зброю винятково «українського виробництва».

«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі бойових дій», – зазначив співрозмовник видання.

Чиновник, який спілкувався на умовах анонімності, відмовився називати зброю, з якої завдали удару, однак запевнив, що вона є українською розробкою.

Як інформував ZAXID.NET, 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі військового аеродрому, який розташований в селищі Новофедорівка (раніше Саки-4) поблизу міста Саки.

Раніше тут була база ВМС України, але нині базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

У міноборони держави-терориста Росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Техніка і військові нібито не постраждали. Однак згодом окупаційна влада повідомила, що одна людина загинула, семеро отримали поранення.

«Влада» Криму запровадила високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки до 24 серпня.