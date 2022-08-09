До вибухів на аеродромі у Криму причетні ЗСУ, – The New York Times
Удар нібито здійснили «зброєю українського виробництва»
До вибухів на російському аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму причетні Збройні сили України. Про це повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на чиновника із Міноборони України.
Для удару використали зброю винятково «українського виробництва».
«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі бойових дій», – зазначив співрозмовник видання.
Чиновник, який спілкувався на умовах анонімності, відмовився називати зброю, з якої завдали удару, однак запевнив, що вона є українською розробкою.
Як інформував ZAXID.NET, 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі військового аеродрому, який розташований в селищі Новофедорівка (раніше Саки-4) поблизу міста Саки.
Раніше тут була база ВМС України, але нині базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
У міноборони держави-терориста Росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Техніка і військові нібито не постраждали. Однак згодом окупаційна влада повідомила, що одна людина загинула, семеро отримали поранення.
«Влада» Криму запровадила високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки до 24 серпня.
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