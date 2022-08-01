Ворожа батальйонно-тактична група російських десантників зайшла до анексованого Криму після відновлення. Скоріш за все, як припускають в ГУР Міноборони, їх планують відправити на війну РФ проти України. Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький в коментарі для «Радіо Свобода».

«Зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза», – сказав він.

Чиновник українського ГУР також уточнив, що літаками до Криму ворог доправляє ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

«Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму – це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад», – додав Скібіцький.

До слова, російських військових замість обіцяної ротації ізолюють у Генічеську на Херсонщині. Росіян не пускають до Криму, оскільки бояться, що вони втечуть.