Російських військових замість обіцяної ротації ізолюють у Генічеську на Херсонщині, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Замість обіцяної ротації, російських військових ізолюють у Генічеську», – написав він у Facebook.

За словами депутата, пересування росіян фіксують не тільки в бік Херсона, а й у Крим. Але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Там вони відпочивають кілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим – військові повтікають.

Хлань пояснив, що стан загарбників надзвичайно деморалізований, тому, щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять у Генічеську.

Нагадаємо, 28 липня, після удару ЗСУ по Антонівському мосту, з Херсона втекли активісти путінської партії «Єдіная Россія».