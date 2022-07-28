Пересуватися Антонівським мостом неможливо

Після низки успішних ударів артилерії Збройних сил України по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні з окупованого міста втекли функціонери путінської партії «Єдіная Рассія». Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

У партії втечу пояснили тим, що начебто більше не можуть здійснювати «гуманітарну діяльність» після обстрілу Антонівського моста. Насправді ж діяльність російських представників була спрямована на збір особистих даних для проведення «референдуму».

«Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною «дорогою життя» для окупантів у тимчасово окупованому Херсоні, крім логістичного, мав і великий психологічний ефект. Першою з українського міста – що символічно – втекла «Єдина Росія». Путінська партія пояснила це тим, що більше не може здійснювати в ньому свою «гуманітарну діяльність», – зазначили в Центрі.

Як інформував ZAXID.NET, в ніч на 27 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у тимчасово окупованому Херсоні. Окупаційна влада Херсонської області перекрила рух мостом, однак в пропагандистських ЗМІ стверджували, що жодних серйозних руйнувань міст не зазнав.

19 липня українські військові завдали першого удару в районі Антонівського мосту. Тоді міст отримав пошкодження, але залишився придатним до експлуатації. Правда, з його ремонтом в окупантів виникли труднощі, тому війська Росії не могли переправляти по ньому озброєння та техніку.

Після ураження Антонівського мосту українськими воїнами умови для окупантів на Херсонщині стають дедалі важчими. Замість пошкодженого мосту окупанти хочуть збудувати понтонну переправу в районі Херсона.

Також російські пропагандисти визнають, що зв'язок із Херсоном не перерваний, але мости через Інгулець та через Каховську греблю теж пошкоджені ракетними ударами ЗСУ.