В ОК «Південь» розповіли, що обстріли були здійснені не для знищення, а щоби зруйнувати плани ворога та не дозволити йому маневрувати й підтягувати боєприпаси

Уночі 27 липня Збройні сили України вдарили по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні. Цю інформацію під час телемарафону підтвердила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що обстріли були здійснені не для руйнування інфраструктури, а щоби зруйнувати плани ворога та не дозволити йому маневрувати й підтягувати боєприпаси.

«ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які для ворога мають важливе значення. Це не дозволяє їм маневрувати й підтягувати боєприпаси. [...] Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська. Так, удари [по мосту] були, але [вони] були філігранні», – пояснила Гуменюк, повідомляє видання «Бабель»

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що через ці удари міст отримав значні пошкодження.

«Після нічного опрацювання Антонівський міст отримав суттєві пошкодження. Оцінити їх поки що неможливо – орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу та вимагатимуть ресурсів, з якими в окупантів велика проблема. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, поки можете», – написав в Telegram Юрій Соболевський.

Після нічних ударів херсонські колаборанти заявили, що міст перекрили, а як альтернативу для руху і створили переправи і понтонні мости.

Зазначимо, що раніше у британській розвідці зазначали, що контроль над переправами через Дніпро стане головним фактором у результаті бойових дій на півдні України, а Антонівський міст – це ключова вразливість окупантів на Херсонщині.

Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів. Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.