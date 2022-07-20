Британська розвідка назвала ключову вразливість військ РФ на Херсонщині
На думку розвідників, ключовим фактором бойових дій на Херсонщині стане контроль над переправами через Дніпро
Контроль над переправами через Дніпро стане головним фактором у результаті бойових дій на півдні України, а Антонівський міст – це ключова вразливість окупантів на Херсонщині. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Зазначається, що 19 липня влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.
«Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст ще можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил», – йдеться у повідомленні.
Міст – це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.
Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму
У цю зону входить місто Херсон, яке має «політичне та символічне значення для Росії». Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.
Нагадаємо, що 19 липня українські захисники сьогодні Антонівський міст в окупованому Херсоні. Також було знищено ППО і укріплення окупантів біля нього.
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.