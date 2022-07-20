Контроль над переправами через Дніпро стане головним фактором у результаті бойових дій на півдні України, а Антонівський міст – це ключова вразливість окупантів на Херсонщині. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що 19 липня влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.

«Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст ще можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил», – йдеться у повідомленні.

Міст – це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.

Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму

У цю зону входить місто Херсон, яке має «політичне та символічне значення для Росії». Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.

Нагадаємо, що 19 липня українські захисники сьогодні Антонівський міст в окупованому Херсоні. Також було знищено ППО і укріплення окупантів біля нього.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.