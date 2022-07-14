Біля Кримського мосту росіяни розгорнули велику кількість ППО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти почали дуже ретельно охороняти Кримський міст. Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ», повідомляє «Українська правда».

«Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили», – зазначив Данілов.

Ще у квітні Данілов заявляв, що «Україна вдарить по Кримському мосту, якщо буде можливість». Пізніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що військові гарантують безпеку Кримського мосту, який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм. На початку липня росіяни посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту.

До слова, напередодні в Херсонській обласній адміністрації повідомили, що окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту, який з’єднує Херсон із лівобережжям.