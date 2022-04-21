Україна може завдати ракетного удару по Кримському мосту, – секретар РНБО
За словами Олексія Данілова, «Україна вдарить по Кримському мосту, якщо буде можливість»
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Україна не виключає можливості знищення незаконно спорудженого Росією мосту через Керченську протоку, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі «Радіо НВ».
На запитання, чи можуть Збройні сили України «рубанути по Кримському мосту», яким Росія перекидає військову допомогу, він відповів, що не заперечує такої можливості.
«Якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо», – відповів секретар РНБО.
До слова, міст через Керченську протоку, що сполучає окупований Росією Крим і Краснодарський край РФ, було відкрито у травні 2018 року.
Міст спорудили із порушенням міжнародного права, за що проти Росії були введені додаткові санкції.