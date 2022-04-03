Путін збирається святкувати 9 травня лише проміжну «перемогу»

Росія готується до затяжної війни в Україні, проміжну «перемогу» збирається святкувати 9 травня. А відведення російських військ з Київщини та Чернігівщини є лише їх передислокацією.

Як повідомив у неділю, 3 квітня, Центр протидії дезінформації при РНБО України, про підготовку РФ до затяжної війни, зокрема, можуть свідчити тези російської пропаганди: «перший етап спецоперації продемонстрував результати», «денацифікація йде за планом», «Донбас може розраховувати на безпеку».

«Вже очевидно, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині – не що інше, як передислокація», – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО.

Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на сході України. «Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні», – наголошують в РНБО.

У відомстві зазначають, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій та поразки плану бліцкригу Росія не зупинить своїх спроб загарбати всю територію України. «Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності і літаками по всій іншій частині України», – зазначають у РНБО.