Російський військовий злочинець планує військовий парад на 9 травня незалежно від стану війни чи мирних переговорів

Росія скоригувала стратегію війни проти України і тепер замість захоплення великих міст окупанти спробують закріпитися на сході України до 9 травня. Про це пише CNN з посиланням на високопоставлених чиновників, які знайомі з даними американської розвідки.

Як повідомляється, за понад місяць війни російські війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними розвідки, президенту Росії Владіміру Путіну необхідно продемонструвати хоч якусь «перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня. Йдеться як про вихід до адмінкордонів Донецької і Луганської областей, так і про захоплення інших областей регіону.

«Перехоплені розвідкою дані свідчать, що Путін зосереджений на 9 травня, важливому святі в російському календарі. Путін хоче цього дня відсвяткувати хоч якусь перемогу у розв'язаній ним війні», – зазначається у матеріалі.

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

За їхніми словами, у російського військового злочинця 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше президент США Джозеф Байден заявив, що російський лідер Владімір Путін «самоізолювався» та помістив деяких своїх радників під домашній арешт. Президент США також зазначив, що він «скептично налаштований» щодо заяв Росії про відведення своїх військ з околиць Києва. Він зазначив, що наразі цьому немає вагомих доказів, проте є інформація, що РФ нарощує свої сили на Донбасі.