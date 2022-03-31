Раніше стало відомо, що Путіна дезінформують про невдачі його військ в Україні

Президент США Джозеф Байден заявив, що російський лідер Владімір Путін «самоізолюється», вказавши, що він або звільнив деяких своїх радників або помістив їх під домашній арешт. Про це він сказав під час прес-конференції у Білому домі, пише «Європейська правда».

«Є багато припущень, але він, здається, – я не говорю про це з упевненістю – він, здається, самоізолювався, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників. Але зараз я не хочу надавати цьому надто великого значення, тому що у нас не так багато вагомих доказів», – сказав Байден.

Президент США також зазначив, що він «скептично налаштований» щодо заяв Росії про відведення своїх військ з околиць Києва. Він зазначив, що наразі цьому немає вагомих доказів, проте є інформація, що РФ нарощує свої сили на Донбасі.

«Я налаштований трохи скептично – це відкрите питання, чи справді він відступає», – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російського військового злочинця Владіміра Путіна дезінформували радники щодо діяльності його військових в Україні та впливу санкцій на економіку його країни. За її словами, у США також є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до постійної напруженості між ним та очільниками оборонного відомства.