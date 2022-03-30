Військові злочинці: російський міністр оборони Сєргєй Шойгу та президент Владімір Путін

США вважають, що оточення Владіміра Путіна дезінформує президента країни-агресорки про невдачі окупаційних військ в Україні, а також щодо руйнівного впливу західних санкцій на російську економіку. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника, який ознайомлений з розсекреченими висновками розвідки США.

«Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду», – розповів він.

Після того, як Путіну стало відомо про дезінформацію, яку доносило йому «оточення», російський військовий злочинець відсторонив від себе окремих вищих чинів російського міністерства оборони.

«У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між Путіним і міноборони РФ існує стійка напруга, що випливає з недовіри Путіна до керівництва міністерства оборони», – розповів чиновник.

Зокрема, за даними розвідки РФ, Путін дійсно був переконаний, що у військових діях в Україні незадіяні солдати-строковики. Його впевненість ґрунтувалася на донесеннях від російського воєнного відомства.

До слова, речник російського диктатора Дмітрій Пєсков раніше визнав, що Росія не досягла жодної військової цілі в Україні.