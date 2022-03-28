Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю, однак його наказ не виконають

Ядерної війни, якої боїться весь світ і якою регулярно погрожує Владімір Путін, може не бути. Адже навіть у випадку, якщо очільник Кремля віддасть відповідний наказ, «червону кнопку», ймовірно, не натиснуть.

Таку думку озвучив в ефірі одного з українських телеканалів розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв, передає 24 канал.

Журналіст-розслідувач звернув увагу, що в Росії розглядають можливість використовувати ядерну зброю. У цьому контексті він нагадав про Путіна, який вже місяць ховається в бункері.

Христо Грозєв із посиланням на «людей з російських спецслужб» розповів, що Владімір Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю у разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Проте боїться, що наказ просто не буде виконаний.

«Ця «червона кнопка» існує, але є п’ятеро осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ», – переконаний Христо Грозєв.

Як повідомлялося, у перші дні російсько-української війни Путін наказав перевести ядерні війська РФ в особливий режим чергування.