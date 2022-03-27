Москва фінансово підтримувала проросійські сили в Україні

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat, заявив, що Росія з 2014 року витрачала мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх «кинули на гроші». Під час ефіру у YouTube, 26 березня, Грозєв анонсував вихід резонансного розслідування про фінансування ФСБ деяких українських політиків. За словами журналіста, йдеться про мільярди доларів.

«Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення. Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Їх було витрачено з 2014 року і до сьогодні», – заявив Христо Грозєв.

За словами Грозєва, 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ були залучені до вербування українців будь-якого рівня. Вони мали необмежений бюджет, зустрічалися на нейтральній території, здебільшого на екзотичних островах – Мальдівах, Кіпрі в Тайланді.

«Гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою. Але агентура не спрацювала, навіть ті українські агенти, які брали гроші, вони кинули їх. Просто кинули», – додав журналіст.

Грозєв наголосив, що рішення президента України Володимира Зеленського про заборону діяльності в Україні деяких проросійських партій було правильним, оскільки саме серед них була російська агентура.