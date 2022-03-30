Росія має намір посилити свою активність на Донбасі

Неодноразові невдачі росіян у боях та успішні контратаки українських військ означають, що російський наступ не досягнув своєї мети оточити Київ. Натомість РФ намагатиметься перевести свою бойову активність на схід України і продовжити наступ на Донбасі. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні», – йдеться у повідомленні британського військового відомства у Twitter.

У міноборони Британії вважають, що, ймовірно, Росія намагатиметься перевести бойову міць з півночі України та продовжить наступ у Донецькій та Луганській областях на сході.

Нагадаємо, за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі 29 березня заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін заявив, що російську воєнну активність на київському та чернігівському напрямках буде скорочено з метою підвищення взаємної довіри та створення умов для подальших переговорів.