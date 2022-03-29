Деякі російські батальйонні тактичні групи залишають прилеглі території навколо української столиці

РФ відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 29 березня.

У відомстві розповіли, що на Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.

На Поліському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія активних наступальних дій не проводила. Окупанти робили спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил у районах Романівки, Горенки, Личанки, Петрушків, Шпитьків, Мощуна, Нової Буди, Майданівки, Любовичів, Забуяння, Наливайківки. Також РФ здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупаційні війська продовжують блокувати Чернігів і завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах.

У напрямку на Бровари Росія намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування українських військ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків; здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району Сум за межі України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. РФ посилила наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку агресор вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів і таким чином намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.

За даними Генштабу, Росія та її «численна агентура в міжнародних організаціях» заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС.

В Генштабі відзначили, що російська армія ослаблена, дезорієнтована, а значна частина окупаційних військ відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.

Зауважимо, що після того, як у вівторок Росія оголосила про рішення «різко скоротити бойові дії» на київському та чернігівському напрямках, США вже спостерігають відведення військ РФ. Про це пише CNN з посиланням на двох американських високопосадовців

За словами джерел, РФ починає відводити деякі сили, зокрема російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які залишають прилеглі території навколо української столиці.

Російські війська тепер відступають і у деяких районах на півночі України, ймовірно, щоб зосередити сили на півдні та сході.

Розвідка США не виключає, що такий відступ може супроводжуватися бомбардуваннями з повітря та артилерійськими атаками на Київ