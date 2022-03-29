Міський голова Старокостянтинова на Хмельниччині повідомив, що місцевий аеродром знову обстріляли росіяни. За його словами, внаслідок атаки жертв немає.

Про це повідомив мер міста Микола Мельничук близько 16:00 у вівторок, 29 березня. «Сьогодні російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв», – повідомив Микола Мельничук.

Також мер закликав містян допомогти з придбанням паливно-мастильних матеріалів, оскільки значний запас було знищено. Для цього необхідно звертатись до міськради, або ж до Миколи Мельничука особисто.

Зазначимо, що станом на 18:00 Хмельницька обласна військова адміністрація поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, росіяни атакували аеродром в Старокостянтинові ще у перший день війни, 24 лютого. Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів.

Друга атака сталась 25 лютого, тоді в районі аеродрому зафіксували шість вибухів. Внаслідок обстрілу на летовищі почалась пожежа. Наступна атака сталась вже наступного дня, 28 лютого, щоправда, цього разу українським військовим вдалось збити три ворожі ракети.