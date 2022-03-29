Росіяни обстріляли ракетами аеродром у Старокостянтинові
За словами мера Миколи Мельничука, обійшлось без жертв
Міський голова Старокостянтинова на Хмельниччині повідомив, що місцевий аеродром знову обстріляли росіяни. За його словами, внаслідок атаки жертв немає.
Про це повідомив мер міста Микола Мельничук близько 16:00 у вівторок, 29 березня. «Сьогодні російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно – Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв», – повідомив Микола Мельничук.
Також мер закликав містян допомогти з придбанням паливно-мастильних матеріалів, оскільки значний запас було знищено. Для цього необхідно звертатись до міськради, або ж до Миколи Мельничука особисто.
Зазначимо, що станом на 18:00 Хмельницька обласна військова адміністрація поки не коментувала цю інформацію.
Нагадаємо, росіяни атакували аеродром в Старокостянтинові ще у перший день війни, 24 лютого. Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів.
Друга атака сталась 25 лютого, тоді в районі аеродрому зафіксували шість вибухів. Внаслідок обстрілу на летовищі почалась пожежа. Наступна атака сталась вже наступного дня, 28 лютого, щоправда, цього разу українським військовим вдалось збити три ворожі ракети.