У районі військового аеродрому в Старокостянтинові зафіксували шість вибухів

У п'ятницю, 25 лютого, російські війська здійснили обстріл військового аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині. Як повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій, станом на 21;40 в районі військового аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині зафіксували шість вибухів. Внаслідок цього на летовищі виникла пожежа.

За словами Сергія Гамалія, техніка ціла, люди не постраждали. Також він зазначив, що на території області більше вибухів не зафіксували.

Зазначимо, що з 25 лютого на території Хмельницької області запровадили комендантську годину.

Відео Хмельницької ОДА

Хроніка вторгнення Росії. День другий – у прямій трансляції ZAXID.NET