Коменданська година на Хмельниччині починає діяти з 25 лютого

У Хмельницькій області з п'ятниці, 25 лютого, запровадили комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 6:00. В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.

Про запровадження комендантської години на території Хмельницької області повідомила прес-служба облдержадміністрації області у п'ятницю, 25 лютого.

«Комендантська година починає діяти з 25 лютого по всій території Хмельницької області з 22.00 вечора до 6:00 ранку. Забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи. Просимо громадян дотримуватись встановлених обмежень, адже дані заходи впроваджені задля вашої ж безпеки», – йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

Водночас у Хмельницькій міській раді закликали мешканців громади не поширювати фейків і не піддаватися паніці. «25 лютого у місті ситуація без змін.Комунальна інфраструктура працює, громадський транспорт вийшов на рейси. Заклади освіти працюють у дистанційному режимі. Про ситуацію і далі будемо оперативно інформувати. Будьте уважні - мережею поширюється надзвичайно багато фейків. Дякуємо усім хмельничанам, добровольцям тероборони та добровольцям донорам», – йдеться у повідомленні міськради.

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