У Шепетівці з 24 лютого не працює громадський транспорт

У Шепетівці запровадять комендантську годину з 25 лютого, обмеження будуть діяти з 22:00 до 06:00. Про це повідомив міський голова Віталій Бузиль. Після нападу Росії міська влада Шепетівки прийняла ряд обмежувальних заходів.

Зокрема, у Шепетівці не працює громадський транспорт, у темну пору доби не вмикають вуличне освітлення. Школи та дитячі садочки громади також не працюють до окремого рішення. «Наразі усі автобуси, які обслуговують автобусні маршрути загального користування були зняті з маршрутів та перенаправлені на інші потреби. Шановні мешканці громади, не очікуйте транспорт на зупинках. Про подальші зміни руху громадського транспорту буде повідомлено додатково», – написав міський голова.

Віталій Бузиль пояснив, що комендантську годину запровадили для забезпечення громадського порядку у місті. Мер закликав місцевих мешканців приєднуватися до лав тероборони та надати інформацію про наявне вільне житло для можливих переселенців.

Раніше міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав мешканців зберігати спокій, запевнивши, що комунальна інфраструктура та транспорт в місті і надалі працюватиме у звичному режимі.

У четвер уночі президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Одразу після цього росіяни почали рекетні обстріли об'єктів військової на цивільної інфораструктури Києва, Харкова, Дніпра, інших міст України.

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