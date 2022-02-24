Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що Хмельницький готовий приймати вимушених переселенців із територій, де ведуться активні бойові дії. З подібними зверненнями виступили міські голови Кам’янці-Подільського та Шепетівки.

«Ми маємо, де розмістити людей. Це дитячі табори, спортзали навчальних закладів, гуртожитки, які є в комунальній власності. Можна в них розселити людей більш інтенсивніше, бо в нас і зараз живе частина переселенців. Оці резерви вже сформовані», – зазначив міський голова Хмельницького.

Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко на сесії міської ради, у четвер, 24 лютого, звернувся до власників готелів, санаторіїв з проханням надати інформацію щодо вільних місць в їхніх закладах, де можна розмістити людей, які потребують тимчасового житла. Міський голова Шепетівки Віталій Бузиль відзначив, що Шепетівка вже приймає людей евакуйованих з потенційно небезпечних районів і готова приймати всіх охочих.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що влада Славутської міської тергромади звернулася до місцевих мешканців з проханням долучитися до створення реєстру помешкань, які у разі потреби можуть бути надані для тимчасового поселення. Можливих переселенців тут хочуть розмістити у комфортних умовах для проживання.