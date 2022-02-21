Переселенців у Славуті хочуть розмістити з комфортом

Влада Славутської міської тергромади звернулася до місцевих мешканців з проханням долучитися до створення реєстру помешкань, які у разі потреби можуть бути надані для тимчасового поселення. Можливих переселенців тут хочуть розмістити у комфортних умовах для проживання.

«Шановні славутчани! У зв’язку з нестабільною геополітичною ситуацією в Україні до Славутської міської територіальної громади можуть приїхати біженці зі сходу України, з районів бойових дій. Звертаємось до жителів Славутської міської територіальної громади з проханням долучитися до створення реєстру помешкань, які у разі потреби можуть бути надані для тимчасового поселення цих людей», - розповіли у Славутській міській раді.

Як зазначили ZAXID.NET у відділі комунальної власності, місцеві мешканці наразі не зверталися із пропозиціями свого житла. «Але у місті з житловими приміщеннями є проблема. Тому ми хочемо, щоб у разі потреби, мешканці підтримали українців, яким сьогодні нелегко у тих умовах. У когось пустує квартира, в когось будинок – разом ми можемо допомогти тим, хто потребує нашої підтримки сьогодні. Від себе обіцяємо контролювати все. Реєстр не буде відкритим на сайті. Ми будемо координувати поселення людей, якщо буде така необхідність. Ідею з реєстром у Славутській міській територіальній громаді наразі відшліфовують і найближчим часом буде більш детальна інформація для мешканців і для переселенців», – відзначила головна спеціалістка відділу Ольга Душнюк.

Повідомити інформацію про вільні помешкання всі охочі можуть до відділу комунальної власності за адресою: вул. Соборності, 7 або за тел.: (03842)71168.