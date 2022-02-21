У Львові безкоштовно надаватимуть психологічну допомогу усім, хто її потребуватиме. За психологічною підтримкою зможуть звернутися як мешканці Львівської громади, так і люди, які у випадку загострення ситуації на кордонах України та повномасштабної російської агресії, приїдуть до Львова з інших регіонів країни. Допопомгу надаватимуть психологи міського Центру соціальних служб, релігійних спільнот, громадських організацій та платформ, практикуючі психологи.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, координацію роботи за цим напрямком здійснює Львівський міський центр соціальних служб на вул. Театральній, 10. На його базі вже діє «Гаряча лінія». Тож, у разі потреби, люди можуть зателефонувати за номером 0 800 307 305 та отримати безкоштовну психологічну допомогу. У випадку загострення ситуації «Гаряча лінія» працюватиме в посиленому режимі.

«Під час останніх подій ми спостерігаємо, що у багатьох дорослих, дітей, а, особливо, у літніх людей, з якими працюють соціальні служби Львова, підвищився рівень тривожності. І це зовсім не дивно: тривожні чутки линуть звідусіль. Про агресію з боку Росії говорять усюди: у транспорті, магазині, по телебаченню. Ситуація напружена. І часом люди самостійно не можуть опанувати себе, впоратись із тривогою чи панікою. І ми просто мусимо допомогти їм пережити цей непростий час», – розповіла директорка міського Центру соціальних служб Алла Горбач.

Наразі психологи і психотерапевти міста, які вже долучились до цієї ініціативи, напрацьовують план координації допомоги.

Також у прес-службі ЛМР мешканців закликають довіряти лише перевіреним офіційним каналам інформації.

Нагадаємо, раніше Рада єпископів Львова обговорила співпрацю з містом в умовах російської агресії. Єпископи зазначили, що за необхідності готові приймати переселенців у храмах і укриттях.