Хмельницький центрі служби крові звернувся до мешканців області із проханням прийти та здати кров усіх груп. Кров для поранених військових та цивільних можна здати цілодобово.

«Повідомляємо, що обласному центрі служби крові цілодобово здійснюється збір крові для поранених. Звертаємося до волонтерів та усіх бажаючих долучилися та зробити гарну справу у підтримку наших земляків», – повідомили у прес-службі Хмельницької обласної ради.

Центр служи крові знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вулиця Сковороди, 29, тел. (0382) 67-18-36, 67-17-93.

Збір крові проводиться для поповнення запасів станції, населення просять не панікувати.

Раніше міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав мешканців зберігати спокій, запевнивши, що комунальна інфраструктура та транспорт в місті і надалі працюватиме у звичному режимі.

У четвер уночі президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Одразу після цього росіяни почали рекетні обстріли об'єктів військової на цивільної інфораструктури Києва, Харкова, Дніпра, інших міст України.