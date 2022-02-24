Закарпатська станція переливання крові звернулася до закарпатців із проханням прийти та здати кров усіх груп. Причина – поповнення запасів станції.

Про необхідність здати кров у четвер, 24 лютого, повідомила керівниця Закарпатської станції переливання крові Марія Фантич.

«Просимо всіх небайдужих прийти здати кров: у нас критично мало крові усіх груп резус-мінус. Працюємо у звичному режимі: 9:00-14:00 понеділок-п‘ятниця. Сьогодні збір крові продовжено до 16:00», – повідомила Марія Фантич у Facebook.

Збір крові проводиться для поповнення запасів станції, населення просять не панікувати.

Нагадаємо, Закарпатська ОДА створила гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих. Наразі місцеві готелі та санаторії вже готові прийняти людей. Також до роботи долучили громади: готуються спортивні зали, клуби та інші приміщення для організації харчування та перебування переселенців.