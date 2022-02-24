Сьогодні, 24 лютого, о 07:00 в Старокостянтинові прозвучала повітряна сирена. Міський голова Микола Мельничук у відеозверненні повідомив, росіяни обстріляли аеродром, в результаті чого була пошкоджена злітна смуга, і – склад паливно-мастильних матеріалів. Мер запевнив, що наразі у місті ситуація під контролем, ніхто із цивільного населення не постраждав.

«Звертаюся до всіх зберігати спокій. Була проблема з аптеками і магазинами, я вже дав вказівку, щоб всі аптеки і магазини відкрили. Працюйте спокійно, але будьте готові швидко відреагувати, коли потрібно буде сховатися в укриття», – відзначив Микола Мельничук, пообіцявши періодично записувати звернення, у яких повідомляти людей про небезпеку. У наступному своєму зверненні міський голова Старокостянтинова звернув увагу місцевих мешканців на ймовірних диверсантів, так званих людей з червоними пов’язками. Мер попросив повідомляти про підозрілих людей правоохоронців.

Раніше міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав мешканців зберігати спокій, запевнивши, що комунальна інфраструктура та транспорт в місті і надалі працюватиме у звичному режимі.

У четвер уночі президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Одразу після цього росіяни почали рекетні обстріли об'єктів військової на цивільної інфораструктури Києва, Харкова, Дніпра, інших міст України.