У Хмельницькому інфраструктура працює у звичному режимі

Сьогодні, 24 лютого, на Хмельниччині прозвучала повітряна сирена. В ДСНС України повідомили, що внаслідок артобстрілу сталось загорання складу паливно-мастильних матеріалів у військовій частині в Старокостянтинові, також відбулось влучання у злітну смугу військового аеродрому у Старокостянтинові.

«Сьогодні вся Україна має бути як ніколи єдиною і діяти злагоджено. У місті ситуація контрольована. Вся комунальна інфраструктура, транспорт, усі комунальні служби міста працюють. Всі навчальні заклади переведено у дистанційний режим роботи заради безпеки мешканців. Міська рада і штаб з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. Зараз для всіх головне – спокій і холодний розум. Прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації і як ніколи дотримуватися інформаційної гігієни», – відзначив Олександр Симчишин.

Близько 5 ранку 24 лютого державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.