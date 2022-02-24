Мер Тернополя закликав людей не панікувати

Сьогодні, 24 лютого, о 07:30 в Тернополі прозвучала повітряна сирена. Міський голова Сергій Надал закликав усіх евакуюватися в укриття. Рішення про повітряну тривогу прийняли на Тернопільському обласному оперативному штабі.

Міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш взяли участь в Тернопільському обласному оперативному штабі.

«Рішення Тернопільського обласного оперативного штабу - повітряна тривога! Прошу вас якнайшвидше евакуюватися у захисні приміщення або в підвали вашого будинку», – повідомив Сергій Надал після засідання.

Також у Тернополі за рішенням штабу зупинили громадський транспорт.

«Ми змушені зупинити громадський транспорт у Тернополі в цілях безпеки – таке рішення ради оборони Тернопільської області. Закликаю вас: без необхідності не виходьте з дому!», – додав Сергій Надал.

Окрім того, через введений воєнний стан садочки і школи в місті працювати не будуть. Міський голова закликав залишитися тернополян вдома разом зі своїми дітьми і виходити на роботу за крайньої потреби.