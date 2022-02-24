Школи Львова перевели на дистанційний режим
Дитсадки працюють у режимі чергування
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Львівські заклади шкільної та профтехосвіти перевели на дистанційний режим роботи. Про це вранці 24 лютого повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Агресор напав на Україну. Щойно провели оперативну нараду з керівництвом міста. Переводимо навчання у школах та заклади професійно-технічної освіти на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування», – повідомив мер Львова.
Він додав, що працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують виконувати свою роботу.
Усіх львів’ян просять залишатися вдома, якщо є така можливість.
Нагадаємо, вночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні.