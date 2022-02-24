Львівські заклади шкільної та профтехосвіти перевели на дистанційний режим роботи. Про це вранці 24 лютого повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Агресор напав на Україну. Щойно провели оперативну нараду з керівництвом міста. Переводимо навчання у школах та заклади професійно-технічної освіти на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у режимі чергування», – повідомив мер Львова.

Він додав, що працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують виконувати свою роботу.

Усіх львів’ян просять залишатися вдома, якщо є така можливість.

Нагадаємо, вночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні.