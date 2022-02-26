Аеродром у Старокостянтинові втретє зазнав ракетного удару сьогодні, 26 лютого. Перед тим в п'ятницю ввечері в аеродром влучили п`ять російських ракет.

«Російська армія завдала ракетного удару по аеродрому у Старокостянтинові. Вчора випустили п`ять ракет. Ми зробили все можливе, щоб аеродром діяв. Сьогодні по нас було запущені три ракети, але наші воїни успішно їх збили. Ми успішно перехоплюємо ракети і спостерігаємо за тим, щоб не було вражень у нашому місті», – розповів міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук у зверненні до мешканців міста.

Також мер закликав мешканців повідомляти про десантників, які можуть висаджуватись у місті, чи інших підозрілих людей в поліцію.

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