СБУ закликало батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в інтернеті

Оперативники УСБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила як коригувальника вогню. Про це повідомили у відомстві у вівторок, 29 березня.

«Окупанти встановили з дитиною контакт за допомогою мобільного месенджера телеграм. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території міста Харкова», – йдеться у повідомленні.

Відомство також оприлюднило відео, на якому дитина зізнається, що займалася координуванням вогню за завданням представників країни-агресора.

«Я побачив (російську – ред.) рекламу в телеграмі і там говорили, якщо ти скажеш нам місце розташування, ми тобі дамо грошей... Я займався координуванням вогню у телеграмі», – розповів хлопчик.

За його словами, отримавши бажане, його замовники стали відповідати рідше, а потім взагалі перестали, і грошей не заплатили.

На цьому самому відео батько дитини каже, що йому дуже соромно і він дуже жалкує через вчинок сина, і закликає батьків контролювати поведінку дітей.

У зв’язку з російським військовим вторгненням СБУ закликало батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в інтернеті, а всіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.