Зеленський прокоментував удари ЗСУ по Антонівському мосту
Україна робить все для погіршення логістичних можливостей російських загарбників
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Пошкоджений українськими військовими Антонівський міст поблизу Херсона буде відбудовано, але вже офіційною владою України, заявив президент Володимир Зеленський пізно ввечері в середу, 27 липня.
«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, усі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі», – сказав президент.
«Хоч би які в них були плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України», – додав він.
Як пояснює «Бабель», ріка Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст за 6 кілометрів від нього, а також греблю Каховського водосховища в Новій Каховці ще за 70 кілометрів. Найважливіший серед них перший, бо він перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку, а також веде до Херсона. Цей міст росіяни захопили ще 25 лютого, а вже потім взяли Херсон.
19 липня ЗСУ вперше вдарили по Антонівському мосту, а 26 липня завдали другого удару. Після цього міст перекрили для транспорту, оскільки він зазнав «значних ушкоджень».