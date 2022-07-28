Володимир Зеленський заявив, що Україну звільнятимуть і воєнними, і дипломатичними засобами

Пошкоджений українськими військовими Антонівський міст поблизу Херсона буде відбудовано, але вже офіційною владою України, заявив президент Володимир Зеленський пізно ввечері в середу, 27 липня.

«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, усі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі», – сказав президент.

«Хоч би які в них були плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України», – додав він.

Як пояснює «Бабель», ріка Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст за 6 кілометрів від нього, а також греблю Каховського водосховища в Новій Каховці ще за 70 кілометрів. Найважливіший серед них перший, бо він перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку, а також веде до Херсона. Цей міст росіяни захопили ще 25 лютого, а вже потім взяли Херсон.

19 липня ЗСУ вперше вдарили по Антонівському мосту, а 26 липня завдали другого удару. Після цього міст перекрили для транспорту, оскільки він зазнав «значних ушкоджень».