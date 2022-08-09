Біля російської військової авіабази в Криму пролунали вибухи

В окупованому Криму біля селища Новофедорівка у вівторок, 9 серпня, пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому військ держави-терориста Росії.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.

Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять.

Поки найкраще відео із моментом вибуху на військовому аеродромі поблизу м. Саки у тимчасово окупованому Криму pic.twitter.com/oXRPQswP8A — Serhii Sternenko (@sternenko) August 9, 2022

Новофедорівка знаходиться на березі Чорного моря, неподалік міста Саки на західному узбережжі Криму. В Новофедорівці базується військовий аеродром, який раніше називався Саки-4. Після анексії Криму там базується 43-ій окремий морський штурмовий авіаційний полк ВКС ЗС РФ. Основний вид озброєння фронтовий бомбардувальник Су-24.

Окупанти вже офіційно підтвердили факт «декількох вибухів в районі Новофедорівки».

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу пишуть, що на місце події виїхав голова Ради міністрів «Республіки Крим» у складі тимчасово окупованого суб'єкта РФ Сергій Аксьонов.

Бригади швидкої допомоги та санавіація спрямовані до місця вибухів у Криму, інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє МОЗ регіону.

З Новофедорівки масово почали виїжджати туристи, а також місцеві жителі, на виїзді утворилися затори.

«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd — Mary Kravchenko (@sea_inside3) August 9, 2022

Українська влада ситуацію наразі не коментувала.

Місцевий житель сказав «Суспільному», що в районі багато швидких та поліції. Над містом літають медичні гелікоптери.

«В районі Новофедорівки чути вибухи. Їх чути навіть у Саках. У місті (в Саках - ред.) багато швидких та поліції. У районі, де вибухи, знаходиться військовий аеродром, раніше там були навчальні польоти російської авіації. Над містом літають медичні гелікоптери. Раніше влітку ними возили тяжкохворих і на термінові операції, оскільки в літній сезон на трасі Євпаторія-Сімферополь завжди страшні затори», – повідомив він.

У міноборони держави-терориста повідомили, що на аеродромі в Новофедорівці «здетонували авіаційні боєприпаси». Представник відомства в коментарі кремлівському «РИА Новости» заявив, що вибух стався о 15:20 на майданчику, де зберігають авіаційні боєприпаси.

Він заявив, що ніхто не постраждав, техніка не пошкоджена. Тим часом заступниця глави російської адміністрації Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що «аеродром вибухає».

Поза тим, окупаційна «влада» Сакського району Криму оголосила евакуацію громадян після вибухів на аеродромі. Водночас сам колабораціоніст Аксьонов трохи згодом заперечив інформацію про евакуацію.

Згодом у російських ЗМІ повідомили, що унаслідок вибухів п’ять людей травмовані, серед них – дитина. А так званий «голова» Криму Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів в Новофедорівці одна людина загинула.

Оновлено 19:00. Міноборони України з гумором прокоментувало вибухи в окупованому Криму.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях», – йдеться у повідомленні.

У військовому відомстві також додали, що не можуть встановити причини займання на аеродромі у Новофедорівці, однак не виключають, що факт пожежі росіяни можуть використати в інформаційні війні, оскільки російські окупанти можуть «випадково» знайти щось характерне на місці вибухів.