З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення щонайменше 9 літаків Збройних сил РФ на аеродромі у Новофедорівці. Фото, які були зроблені з супутника, у середу, 10 серпня, у Twitter опублікував український військовий журналіст, OSINT-дослідник Дмитро Путята.

«Дозвольте мені бути першим. Отже, що робить ППО? Горіть, росіяни, горіть», – написав він у підписі до фото.

На фото зафіксований аеродром до та після обстрілу. На двох фото видно сліди від згорілої техніки.

Open source intelligence (OSINT) проводить розвідку на основі відкритих джерел.

Також фото сервісу Planet Labs військового полігону біля Новофедорівки отримав проект «Схеми». На фото також видно щонайменше 9 уражених літаків, серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Нагадаємо, 10 серпня Повітряні сили України повідомили, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму було знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.