ЗСУ ракетним ударом вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині
8 липня українські військові знову завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині
Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ в ніч проти 8 серпня. Про це повідомило ОК «Південь».
«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – йдеться у повідомленні командування.
У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.
Нагадаємо, 8 липня українські військові знову завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині.
Після удару українських військових по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових держави-терориста Росії, які перебували у місті.
Пізніше у соцмережах з'явилося відео мосту через дамбу Каховської ГЕС. На кадрах видно кілька отворів від снарядів та пошкоджене обгородження мосту.
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