Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ в ніч проти 8 серпня. Про це повідомило ОК «Південь».

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – йдеться у повідомленні командування.

У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.

Нагадаємо, 8 липня українські військові знову завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині.

Після удару українських військових по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових держави-терориста Росії, які перебували у місті.

Пізніше у соцмережах з'явилося відео мосту через дамбу Каховської ГЕС. На кадрах видно кілька отворів від снарядів та пошкоджене обгородження мосту.

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