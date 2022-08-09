З ремонтом мосту в окупантів проблеми, оскільки немає ані фахівців, ані необхідної техніки та матеріалів

Після чергового удару українських військових по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових держави-терориста Росії, які перебували у місті. Про це повідомила Херсонська ОВА.

«Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали», – повідомили в ОВА на сторінці у Facebook.

Також через ці події почався масовий вивіз родин російських військових, які жили у Херсоні, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові знову завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині.

Працівники слідчого комітету Росії з лінійкою на камеру заміряли пошкодження Антонівського мосту після ударів ЗСУ, проте з ремонтом у загарбників проблеми, оскільки немає ані фахівців, ані необхідної техніки та матеріалів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань назвав безперспективними плани загарбників знайти альтернативу пошкодженому Антонівському мосту.

Відкритий у 1985 році Антонівський міст з'єднує Херсон із лівобережжям Дніпра.