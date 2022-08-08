У Збройних Силах України офіційно підтвердили удари по Антонівському мосту у Херсоні, про який користувачі соцмереж повідомляли напередодні ввечері, та греблі у Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

За її словами, ЗСУ продовжують відпрацьовувати вогневий контроль за Антонівським мостом, який було встановлено кілька днів тому.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. І він має свої результати, він має влучання – влучання достатньо поважні – як по Антонівському, так і по Каховському мостах», – зазначила Гуменюк.

Також, за її словами, внаслідок цих ударів знищено кілька баз боєприпасів.

Раніше Збройні сили України вже завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Окрім того, вражали й залізничний Антонівський міст. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.

Ввечері 7 серпня херсонський сайт «Мост» з посиланням на користувачів місцевих спільнот у соцмережах повідомив, що ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту. Скоріш за все, ЗСУ вдарили по місцю ремонту моста після попередніх ударів. Повідомлялося також про те, що, ймовірно, знищена російська техніка, яку привезли для ремонту стратегічно важливої споруди.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії раніше заявляли, що контроль за переправами через Дніпро стане ключовим фактором у боях за Херсонську область.